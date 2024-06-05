Россия, Иран и КНР поддержали восстановление ядерной сделки

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 26 0

Страны выразили сожаление о выборе США, Великобритании, Франции и Германии другого пути, несмотря на обещания.

Россия, Иран и КНР поддержали восстановление ядерной сделки

Фото: © РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия, Китай и Иран выпустили совместное заявление, которое приурочили к шестому заседанию Совета управляющих МАГАТЭ. Перечисленные страны поддержали СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Москва, Пекин и Тегеран считают, что положения плана остаются в силе. Об этом рассказало агентство Tasnim.

«Китайская Народная Республика, Исламская Республика Иран и Российская Федерация выступили с совместным заявлением в рамках повестки дня 6-й сессии Совета управляющих МАГАТЭ в свете резолюции Совета Безопасности ООН, подчеркнув, что положения СВПД остаются в силе», — написали в заявлении.

Страны выразили сожаление о том, что США, Великобритания, Франция и Германия вышли из СВПД по своим политическим соображениям. Китай, Иран и РФ считают, что западным странам следует предпринять шаги по возвращению в ядерную сделку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров заявил о готовности РФ принять меры по ядерному сдерживанию из-за США.

+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
88.76
-0.62 96.56
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Расчет комплекса «Бастион» громит наземные цели ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:48
«Проникают в наш организм»: какая еда чаще всего вызывает отравление
5:40
Насыщенная программа: чего ждать от ПМЭФ в 2024 году
5:28
Задумал аферу. Как Зеленский пытается обмануть украинцев ради власти
5:15
Варианты есть: как поступить в университет без ЕГЭ в 2024 году
4:55
Нервозность, апатия и тревога: что принесет всем знакам зодиака новолуние в июне

Сейчас читают

Бузова извинилась за откровенный образ на концерте в Уфе
Психолог рассказал, как спасти ребенка, которого буллят в школе
Как распознать инсульт: четыре простых правила, которые могут спасти жизнь
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео