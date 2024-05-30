Лавров заявил о готовности РФ принять меры по ядерному сдерживанию из-за США

Решения по соответствующим вопросам находятся в компетенции президента РФ Владимира Путина.

Россия может принять меры по ядерному сдерживанию в качестве ответа в случае, если Соединенные Штаты разместят свои наземные ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе или АТР. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

Министр подчеркнул, что Россия обязательно отреагирует на реализацию планов США по развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности. В этом случае неизбежен отказ Москвы от односторонних самоограничений, введенных РФ после выхода Штатов из Договора о РСМД.

«Не исключаем дополнительных шагов в сфере ядерного сдерживания, ведь американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения наших ядерных сил», — сказал он.

Развертывание американских наземных РСМД в Европе и АТР создаст серьезный вызов в сфере безопасности для России, отметил Лавров. По его словам, решения по соответствующим вопросам находятся в компетенции президента РФ Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил проведении российскими специалистами упреждающего панирования мест развертывания РСМД.