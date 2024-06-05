Задумал аферу. Как Зеленский пытается обмануть украинцев ради власти

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Медведчук: Зеленский пытается обмануть украинцев ради власти

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia; 5-tv.ru

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Кажется, что ради кресла президента страны бывший актер готов на все.

Полномочия Владимира Зеленского истекли, поэтому он больше не может представлять Украину. Он также потерял президентский иммунитет от уголовного преследования, а потому должен понести ответственность за узурпацию власти. Об этом в статье для KP.RU написал оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Политик также описал схему, с помощью которой Запад пытается искусственно продлить полномочия Зеленского. Они надеются на подконтрольный последнему Верховный суд и фиктивный иск.

«Нужно, чтобы работающий в интересах Зеленского и подконтрольный власти истец подал в подконтрольный Зеленскому Верховный суд фиктивный иск о признании незаконным бездействия Верховной Рады, не объявившей очередные выборы президента после истечения полномочий Зеленского. По задумке организаторов этой аферы, Верховный суд должен будет отказать в удовлетворении исковых требований, признав тем самым законность продолжения исполнения Зеленским президентских обязанностей. После этого украинскому народу и мировой общественности будет представлено судебное решение, легитимирующее пребывание в должности Зеленского, якобы, оправдывающее отстранение украинского народа от власти», — сказал он.

При этом, по словам Медведчука, полномочия президента Украины имеет право продлять лишь Конституционный суд. Но он давно в конфликте с Зеленским, потому и решили обратиться в более лояльный Верховный суд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский не смог настроить страны Азии на поддержку Украины.

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