Задумал аферу. Как Зеленский пытается обмануть украинцев ради власти

Кажется, что ради кресла президента страны бывший актер готов на все.

Полномочия Владимира Зеленского истекли, поэтому он больше не может представлять Украину. Он также потерял президентский иммунитет от уголовного преследования, а потому должен понести ответственность за узурпацию власти. Об этом в статье для KP.RU написал оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Политик также описал схему, с помощью которой Запад пытается искусственно продлить полномочия Зеленского. Они надеются на подконтрольный последнему Верховный суд и фиктивный иск.

«Нужно, чтобы работающий в интересах Зеленского и подконтрольный власти истец подал в подконтрольный Зеленскому Верховный суд фиктивный иск о признании незаконным бездействия Верховной Рады, не объявившей очередные выборы президента после истечения полномочий Зеленского. По задумке организаторов этой аферы, Верховный суд должен будет отказать в удовлетворении исковых требований, признав тем самым законность продолжения исполнения Зеленским президентских обязанностей. После этого украинскому народу и мировой общественности будет представлено судебное решение, легитимирующее пребывание в должности Зеленского, якобы, оправдывающее отстранение украинского народа от власти», — сказал он.

При этом, по словам Медведчука, полномочия президента Украины имеет право продлять лишь Конституционный суд. Но он давно в конфликте с Зеленским, потому и решили обратиться в более лояльный Верховный суд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский не смог настроить страны Азии на поддержку Украины.