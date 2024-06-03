Миссия провалена: Зеленский не смог настроить страны Азии на поддержку Украины

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Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

WP: Зеленский не смог получить от стран Азии поддержку, подобную западной

Миссия провалена: Зеленский не смог настроить страны Азии на поддержку Украины

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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Тема:
Спецоперация

Почему главе киевского режима не удалось сделать это?

Нелигитимный президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого закончился 20 мая, потерпел провал в попытке вызвать у азиатских стран такую же поддержку Назалежной, которую демонстрирует Запад. Об этом сообщает газета Washington Post.

«Трудности Зеленского в Азии не ограничиваются Китаем. По массе причин намерение Украины вызвать такое же эмоциональное и экзистенциональное беспокойство, которое она вызывает в большей части Запада, провалилось», — указывается в публикации.

Это в том числе связано и с тем, что в странах Азии не верят риторике США, Великобритании и их союзников, обратил внимание профессор Национального университета Сингапура Раджа Мохан. По его словам, все дело в разнице между словами Запада и его действиями.

Прежде Зеленский обвинил Китай в попытках сорвать саммит в Швейцарии по Украине. По его словам, Пекин препятствует участию других стран в этой конференции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский признал Палестину государством. Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен уверен: сделал это президент Украины идля того, чтобы Запад вновь обратил внимание на украинский конфликт и предоставил финансовую помощь.

Тема:
Спецоперация
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