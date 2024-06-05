«Проникают в наш организм»: какая еда чаще всего вызывает отравление

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 16 0

Микроорганизмы на уличной шаурме могут стать причиной отравления

«Проникают в наш организм»: какая еда чаще всего вызывает отравление

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar

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Всему виной — опасные микроорганизмы. К каким продуктам стоит быть более осторожными?

Причиной пищевого отравления чаще всего становятся условно-патогенные микроорганизмы. Они попадают в наш организм вместе с определенной едой. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова изданию Газета.ру.

Среди микроорганизмов, которые могут вызвать плохое самочувствие, присутствуют вредоносные бактерии, протеи, псевдомонады, бактероиды, клостридии, клебсиеллы, различные вирусы, а также плесневые грибы и грибы рода Кандида.

Эти микроорганизмы питаются нашей едой и провоцируют дефицит поступления в организм полезных веществ, витаминов и минералов. Также они могут нанести вред желудочно-кишечному тракту, выделяя токсичные вещества. Это может спровоцировать язву.

«Излюбленная среда обитания для условно-патогенных микроорганизмов — это мясо, рыба, яйца, молочные продукты, консервы, соления, маринады, кондитерские изделия с заварным кремом. Как эти вредные микроорганизмы проникают в наш организм? Очень просто: обычно вместе с пищей, вследствие несоблюдения простых правил профилактики пищевых отравлений», — рассказала Мельникова.

Чаще всего опасные микроорганизмы встречаются в магазинных салатах, шаурме, сосисках, колбасах, пельменях, молочных продуктах и в вафельных трубочках с белково-заваренным кремом.

Ранее 5-tv.ru писал, какие популярные продукты опасны для человека.

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