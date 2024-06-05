Это есть нельзя: какие популярные продукты опасны для человека

Чрезмерное использование некоторых популярных ингредиентов может увеличить риск развития онкологических заболеваний.

Мы можем об этом не задумываться, но продукты, которые есть на кухне у каждого, могут нанести серьезный вред нашему здоровью. Нутрициолог Ксения Молчанова рассказала изданию «Страсти» о самых опасных из них.

Красное мясо

Чрезмерное потребление красного мяса (говядина, свинина, баранина, конина, дичь и другие) может стать причиной развития ряда заболеваний, в том числе диабета второго типа, инсульта, а также нескольких видов рака.

Смертность среди людей, которые потребляют красное мясо регулярно, значительно выше, нежели у тех, кто есть такую пищу редко.

«Поскольку мясо не содержит клетчатки, то важно дополнять его свежими овощами и богатыми питательными веществами. Рекомендуется ограничить употребление этого продукта до двух раз в неделю, предпочитая постные части. Известно, что мясо переваривается в среднем около пяти часов, поэтому его лучше есть на обед. Старайтесь выбирать курицу, крольчатину, индейку, рыбу и субпродукты», — сказала специалист.

Подсолнечное масло

Подсолнечное масло тоже не полезно. Регулярная готовка на нем может привести к воспалению печени, сердечно-сосудистым заболеваниям и онкологии.

Соусы

Многие из нас не могут представить потребление пищи без соусов, но некоторые из них представляют серьезную угрозу здоровью. В частности, чрезмерное потребление кетчупа может повлечь за собой сахарный диабет.

Опасность в себе таит и майонез, содержащий трансжиры. Они могут привести к повышению холестерина.

Ксения Молчанова советует готовить домашние соусы из натуральных ингредиентов, а в ресторане можно попросить заправить блюдо оливковым маслом.

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