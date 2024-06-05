Клещи-мутанты заполнили Европу: могут ли они проникнуть в Россию

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 30 0

Кандидат медицинских наук Шипулина: клещи-мутанты Hyalommа могут попасть в РФ

Клещи-мутанты заполнили Европу: могут ли они проникнуть в Россию

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо; 5-tv.ru

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Эти огромные кровососущие являются переносчиками опасных вирусных заболеваний.

В Европе нашествие опасных клещей-мутантов Hyalomma lusitanicum, во многих странах уже бьют тревогу. В беседе с Lenta.ru врач и кандидат медицинских наук Ольга Шипулина рассказала, могут ли они попасть в Россию.

Огромные клещи Hyalomma lusitanicum пришли в Европу из жарких регионов Африки, уже заполнив такие страны, как Великобритания, Германия и Испания. Этот вид кровососущих отличается от своих собратьев большими размерами и агрессивностью, указала Шипулина.

«Клещи рода Hyalomma отличаются высокой невосприимчивостью к противоклещевым химическим препаратам, которые применяют для обработки территорий», — объяснила врач Ольга Шипулина.

Они могут быть переносчиками такого опасного заболевания как, например, Конго-крымская геморрагическая лихорадка. По мнению кандидата медицинских наук, появление клещей этого вида можно ожидать на территории Центральной России, все дело в климатических изменениях.

Причем Шипулина подчеркнула, что точно говорить об этом пока рано, так как на появление Hyalomma lusitanicum в России влияет и множество других факторов.

Ранее 5-tv.ru писал, когда снизится активность клещей в России — на это особенно сильно влияет средняя температура.

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