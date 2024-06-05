С новой пассией: Андрея Аршавина заметили в отеле класса люкс в Сочи

Ночь в этом заведении обходится футболисту минимум в сто тысяч рублей.

Заслуженного мастера спорта России Андрея Аршавина во время отдыха в Сочи заметили в компании с новой девушкой по имени Анна. Об этом сообщило издание KP.RU.

Сначала его спутница посетила матч Супер финала кубка России, где «Зенит» стал чемпионом. Пара не скрывала своих отношений и обнималась.

Теперь Анна в своем личном блоге делится моментами из их совместного отдыха. Например, когда экс-игрок плавал в бассейне, Анна любовалась им со стороны и записала видео, которое подписала: «На это можно смотреть бесконечно».

Отдых они проводят в шикарном месте. Ночь в гостинице обходится футболисту минимум в сто тысяч рублей.

Судя по личному блогу девушки, с Аршавиным она знакома давно. И, видимо, ее не смущает дурная слава мужчины — он известен своими любовными похождениями, которые заканчивались громкими скандалами и разборками.

Его первой женой была Юлия Барановская. Их брак разрушился из-за измены Аршавина с Алисой Казьминой, на которой он позже женился и также ей изменял. Алиса это долго терпеть не смогла и подала на развод.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Андрей Аршавин долгое время не может продать роскошный дом в Санкт-Петербурге.