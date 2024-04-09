«С дизайном вопросик»: почему Аршавин уже два года безуспешно продает дом за 150 миллионов

Что останавливает состоятельных покупателей?

Футболист Андрей Аршавин вот уже два года не может избавиться от роскошного дома в Петербурге. Издание KP.RU выяснило, почему никто не хочет приобрести недвижимость, в которую экс-жены спортсмена вложили всю душу.

Дом площадью 387 квадратных метров футболист начал строить, находясь еще в отношениях с телеведущей Юлией Барановской. После расставания этим делом занялась следующая супруга Аршавина — Алиса Казьмина.

Затем, когда они расстались, экс-жена какое-то время проживала там с детьми. Но, когда футболист выгнал семью, то решил выставить на объект на продажу.

За недвижимость он просит 150 миллионов рублей — новые хозяева получат за эту сумму не только жилище, но и сауну, гардеробную, ванную с панорамным окном и многие другие блага. Но время идет, а дом как пустовал, так и пустует.

«Дом смотрела одна семейная пара и еще один мужчина интересовался. И все. Сам объект полностью готов к продаже, несколько раз в месяц туда приезжает убираться клининговая компания. Во дворе еще не успели навести порядок. Клиент пока не готов скидывать цену», — сказала риелтор Елизавета.

Независимые эксперты объяснили, что покупателей Аршавин не может найти по одной причине — для такого дома цена слишком большая. Ели бы он стоил 120 миллионов, вероятно, желающих было бы больше.

«На мой взгляд, купить такой дом не особо выгодная инвестиция. Да и с дизайном снаружи и внутри уже вопросик. Но кто-то и такой стиль любит. Это дом для людей с большими деньгами и большой семьей на десять человек, например», — отметил риелтор Иван Черкасов.

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