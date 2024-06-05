Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Андрея Турчака

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 25 0

Его назначили временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай.

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Андрея Турчака

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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На заседании Совет Федерации досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Андрея Турчака в связи с его новым назначением.

С соответствующим заявлением выступил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко. Прежде с повесткой к заседанию ознакомились «Известия».

Вместе с тем, Турчака назначили на пост временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай.

Также Совет Федерации наградил Турчака особым знаком «За заслуги в развитии парламентаризма».

Во вторник, 4 июня, президент России Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить регион вместо прежнего губернатора Олега Хорохордина, который ушел в отставку. У Турчака уже был опыт работы губернатором, с 2009-го по 2017 год он возглавлял Псковскую область.

Кроме того, Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора бывший губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Он покинул пост по собственному желанию.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент Владимир Путин предложил Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область.

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