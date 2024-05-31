Владимир Путин предложил Вячеславу Федорищеву стать главой Самарской области

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 155 0

Президент Владимир Путин предложил Федорищеву возглавить Самарскую область

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Ранее он был председателем правительства в другом регионе.

Президент Владимир Путин предложил Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область, о чем сообщается на сайте Кремля.

В ходе рабочей встречи с председателем правительства Тульской Области Владимир Путин предложил Федорищеву стать врио губернатора Самарской области.

«Я хочу вам предложить поработать в Самаре, Самарской области. Это один из крупнейших наших промышленных регионов», — подчеркнул президент.

Путин указал, что должность была предложена не просто так, все дело в большом опыте работы Вячеслава Федорищева на региональном уровне в Тульской области.

Президент отметил как важно «опираться на мнение людей» на новой должности, именно на это ранее в своей речи сделал акцент Федорищев, затрагивая главные цели работы в Самарской области после назначения.

«Надеюсь, что все лучшее, что вам удалось наработать за эти годы, вы используете на первой позиции», — заключил Владимир Путин.

Вячеслав Федорищев еще в 2016 году был назначен заместителем губернатора Тульской области, а в 2022 его повысили до должности председателя правительства. За это время Федорищев курировал вопросы не только экономики, промышленности и инвестиций, но и работал над стратегическими проектами региона.

Ранее 5-tv.ru писал, как в этот же день губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что уходит в отставку. На свой пост он заступил в 2018 году, а до этого был сенатором от региона в Совете Федерации.

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