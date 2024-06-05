«Совершенно новая история»: Гармаш назвал отличие «Чебурашки-2» от первой части

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 25 0

Сергей Гармаш назвал новый фильм «Чебурашка» более драматичным

«Совершенно новая история»: Гармаш назвал отличие «Чебурашки-2» от первой части

Фото: Кадр из к/ф «Чебурашка» реж. Д. Дьяченко. 2022г

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В Москве уже начались съемки картины.

Народный артист России Сергей Гармаш сообщил, что во второй части всеми любимого фильма «Чебурашка» будет больше драмы. Об этом исполнитель главой роли рассказал в беседе с KP.RU.

«Мы на верном пути! Это совершенно новая история, с приятными неожиданностями от Гены, Чебурашки и всей нашей компании. Отношения Гены и Чебурашки будут складываться и драматически, и смешно — за этим будет интересно наблюдать», — отметил артист.

Сценарий новой картины проработан детально, поэтому зрители смогут лучше прочувствовать героев. Поклонники с нетерпением ждут выхода на экраны любимой истории.

В Москве уже начались съемки второй части фильма. Сообщалось, что продолжение самой кассовой российской картины выйдет в кинотеатре 1 января 2026 года. Приключения маленького любителя апельсинов продолжаются.

Ранее 5-tv.ru показал, как за 16 лет изменились актеры вампирской саги «Сумерки».

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