«Совершенно новая история»: Гармаш назвал отличие «Чебурашки-2» от первой части

Сергей Гармаш назвал новый фильм «Чебурашка» более драматичным
Фото: Кадр из к/ф «Чебурашка» реж. Д. Дьяченко. 2022г
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В Москве уже начались съемки картины.
Народный артист России Сергей Гармаш сообщил, что во второй части всеми любимого фильма «Чебурашка» будет больше драмы. Об этом исполнитель главой роли рассказал в беседе с KP.RU.
«Мы на верном пути! Это совершенно новая история, с приятными неожиданностями от Гены, Чебурашки и всей нашей компании. Отношения Гены и Чебурашки будут складываться и драматически, и смешно — за этим будет интересно наблюдать», — отметил артист.
Сценарий новой картины проработан детально, поэтому зрители смогут лучше прочувствовать героев. Поклонники с нетерпением ждут выхода на экраны любимой истории.
В Москве уже начались съемки второй части фильма. Сообщалось, что продолжение самой кассовой российской картины выйдет в кинотеатре 1 января 2026 года. Приключения маленького любителя апельсинов продолжаются.
Ранее 5-tv.ru показал, как за 16 лет изменились актеры вампирской саги «Сумерки».
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