«Чтобы обучать»: в США высказались об отправке солдат на помощь Украине

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 28 0

Салливан: США не собираются отправлять на Украину солдат или инструкторов

«Чтобы обучать»: в США высказались об отправке солдат на помощь Украине

Фото: www.globallookpress.com / Aaron Schwartz

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Тема:
Спецоперация

Могут ли Штаты решиться на развертывание своего военного контингента для поддержки ВСУ?

США не планируют отправлять на Украину своих солдат или военных инструкторов. Об этом в ходе брифинга по пути во Францию заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы не планируем отправлять солдат, военных советников или инструкторов, чтобы обучать украинцев», — сказал Салливан.

Советник Байдена также признал, что задержка с отправкой военной помощи на Украину не лучшим образом отразилась на успехах ВСУ на поле боя. Вместе с тем власти США все же решили продолжить обучение украинских боевиков на своей военной базе, которая расположена в Германии.

Стоит упомянуть, что ранее Салливан рассказал о будущих встречах президента США Джо Байденом с главой киевского режима Владимиром Зеленским, полномочия которого истекли 20 мая, во Франции и Испании.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что приоритеты США и Украины расходятся — Белый Дом опасается ядерной эскалации конфликта.

Тема:
Спецоперация
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