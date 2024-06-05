Дважды. Байден встретится с Зеленским в Европе

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 32 0

Зеленский и Байден скоро могут встретиться во Франции и Италии

Дважды. Байден встретится с Зеленским в Европе

Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP

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Тема:
Спецоперация

У каждого из них запланированы поездки во Францию и Испанию.

Президент США Джо Байден может встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским в ходе своего визита в Европу. И оказалось, что политики смогут пересечься целых два раза.

Первый раз во Франции на мероприятиях в честь 80-летия высадки в Нормандии, а второй на саммите G7 в Италии. Об этом заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга, который прошел в президентском самолете.

«В течение чуть больше чем недели у президента будут два существенных взаимодействия с президентом Зеленским», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина приехать в Швейцарию на саммит по Украине.

Тема:
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