Ольга Бузова замаливает грехи после скандала в Уфе
Не слишком удачное недавнее выступления в День защиты детей заставило артистку всерьез испугаться за свою карьеру.
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ольга Бузова напомнила подписчикам, что продолжает строить храм. Снимки будущей церкви появились в личном блоге певицы.
Бузова сделала заявление после того, как оказалась в центре большого скандала из-за выступления в Уфе в День защиты детей. Певица вышла на сцену в кожаном боди с декольте и на высоких сапогах.
Провокационный образ зрители не оценили. Наряд посчитали чересчур открытым, кому-то он и вовсе, напомнил образы скандальной «голой вечеринки» Насти Ивлеевой. Обвинения посыпались на знаменитость одно за другим, и артистка всерьез стала беспокоиться за свою карьеру.
Бузова попыталась оправдаться, напомнив, что на мероприятии, где она выступала, был возрастной ценз, и вход туда осуществлялся по билетам, поэтому вряд ли среди публики было много несовершеннолетних.
«Насколько я знаю, у фестиваля есть возрастное ограничение. А также вход на него платный. Список артистов и тайминг выступлений заранее публикуется. Если кто-то не готов на меня смотреть, может пропустить встречу со мной», — писала Ольга в своем Telegram-канале после поднявшейся шумихи.
Певица также заявила, что подбирала наряд специально для выступления в Уфе и лишь хотела порадовать всех.
В одном из следующих постов Ольга Бузова решила напомнить, что занимается благотворительностью и вот уже несколько лет участвует в возведении храма Святителя Игнатия Брянчанинова, который находится в Адыгее.
Данный храм возводится на пожертвования разных людей, однако Ольга является одним из главных спонсоров.
«Мы уже несколько лет помогаем в строительстве православного храма в Новой Адыгее. Вчера впервые доехала сама и поняла, какой сильный вклад делаю. От избытка сердца глаза глаголят. Я буду делать добро», — написала Ольга в своем Telegram-канале.
Ранее 5-tv.ru писал, что жители Уфы пожаловались Мизулиной на наряд Бузовой.
- 4 июн
- «Вызовет реакцию обратную»: Волочкова о введении дресс-кода для артистов
- 3 июн
- «Я несу любовь и добро»: Бузова оправдалась за скандальный наряд в Уфе
- 3 июн
- «Зачем так провоцировать?»: жители Уфы пожаловались Мизулиной на наряд Бузовой
- 3 июн
- Бузова сделала признание после поцелуя с Давой: «Больше ничего не чувствую»
- 3 июн
- «В трусах»: Бузова угодила в скандал из-за наряда на концерте в День защиты детей
- 29 мая
- Так и не дождался: Боня назвала реальную причину развода Ольги Бузовой и Тарасова
- 28 мая
- «Она не обезьянка в клетке»: Лазарев пристыдил пиарящихся за счет Ольги Бузовой
- 28 мая
- От предложения до поцелуя: как Краймбрери соревнуется с Манукяном в изменах
- 28 мая
- «Нахлынули чувства»: Вита Чиковани про поцелуй Ольги Бузовой и Давы
- 27 мая
- «Можно даже не уметь играть в футбол»: Бузова вновь подколола экс-мужа Тарасова
Читайте также
77%
-0.02 96.44
-0.12
Нашли ошибку?