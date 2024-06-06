Ольга Бузова замаливает грехи после скандала в Уфе

Ольга Бузова напомнила подписчикам, что продолжает строить храм. Снимки будущей церкви появились в личном блоге певицы.

Бузова сделала заявление после того, как оказалась в центре большого скандала из-за выступления в Уфе в День защиты детей. Певица вышла на сцену в кожаном боди с декольте и на высоких сапогах.

Провокационный образ зрители не оценили. Наряд посчитали чересчур открытым, кому-то он и вовсе, напомнил образы скандальной «голой вечеринки» Насти Ивлеевой. Обвинения посыпались на знаменитость одно за другим, и артистка всерьез стала беспокоиться за свою карьеру.

Бузова попыталась оправдаться, напомнив, что на мероприятии, где она выступала, был возрастной ценз, и вход туда осуществлялся по билетам, поэтому вряд ли среди публики было много несовершеннолетних.

«Насколько я знаю, у фестиваля есть возрастное ограничение. А также вход на него платный. Список артистов и тайминг выступлений заранее публикуется. Если кто-то не готов на меня смотреть, может пропустить встречу со мной», — писала Ольга в своем Telegram-канале после поднявшейся шумихи.

Певица также заявила, что подбирала наряд специально для выступления в Уфе и лишь хотела порадовать всех.

В одном из следующих постов Ольга Бузова решила напомнить, что занимается благотворительностью и вот уже несколько лет участвует в возведении храма Святителя Игнатия Брянчанинова, который находится в Адыгее.

Данный храм возводится на пожертвования разных людей, однако Ольга является одним из главных спонсоров.

«Мы уже несколько лет помогаем в строительстве православного храма в Новой Адыгее. Вчера впервые доехала сама и поняла, какой сильный вклад делаю. От избытка сердца глаза глаголят. Я буду делать добро», — написала Ольга в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Уфы пожаловались Мизулиной на наряд Бузовой.