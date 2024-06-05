Выставку «Россия» посетили 15 миллионов человек

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 15 0

Юбилейному гостю вручили путешествие в Республику Северная Осетия — Алания.

Выставку «Россия» посетили 15 миллионов человек

Фото: © РИА Новости / Анатолий Медведь

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Международную выставку-форум «Россия» посетил 15-миллионный гость. Им стала Наталия Корнеева из Крыма. Женщина пришла на выставку с супругом Антоном и двумя сыновьями. Им вручили семейную поездку на шесть дней в Республику Северная Осетия — Алания, сообщили в пресс-службе выставки.

«На Выставке мы впервые — хоть пока и успели увидеть очень мало, но уже очень впечатлены! Мы всегда очень хотели побывать в Северной Осетии — Алании и поэтому очень рады такому подарку», — поделилась Наталия.

Семью также поздравила Наталья Виртуозова — гендиректор Выставки «Россия». Она выразила благодарность местному муниципалитету Северной Осетии за возможность гостям форума посетить республику.

Наталия Корнеева и ее семья в рамках путешествия смогут сходить на экскурсию по историческим местам Владикавказа, в дом-музей имени Евгения Вахтангова и поучаствовать в тематических мастер-классах.

«Я уверен, что эта поездка навсегда останется в ваших сердцах и вы будете ее помнить, а воспоминания будут греть вашу душу. Мы вас очень ждем в нашей Республике», — отметил Первый заместитель Полномочного представителя Республики Северная Осетия-Алания при Президенте Российской Федерации Тамерлан Дзасохов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более двух тысяч спортсменов приняли участие в шествии на выставке «Россия».

+24° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
88.76
-0.62 96.56
-0.31
Одним — отдых, другим — работа: финансовый гороскоп на лето 2024

Последние новости

16:44
«Это беззаконие»: глава Рособрнадзора о проведении досмотра выпускников на ЕГЭ
16:39
Бил как боксерскую грушу и изменял? Блогер назвал причину развода Алсу с мужем
16:26
Президент АКИТ сообщил о росте объемов торговли в интернет-магазинах РФ
16:23
Выставку «Россия» посетили 15 миллионов человек
16:18
Банк «РОССИЯ» договорился о сотрудничестве с ж/д оператором «Урал Логистика»
16:17
Российские подразделения сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Сейчас читают

«Извините, затупили!»: сбежавшие из России компании просят «понять и простить»
«Своеобразная тема»: как предовтратить появление рака мозга
Жертвы беспощадной болезни: пять красавиц-актрис, умерших от рака молодыми
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака