Более двух тысяч спортсменов приняли участие в шествии на выставке «Россия»

На международной выставке-форуме «Россия» состоялось спортивное шествие, приуроченное к 105-летию первого спортивного парада на Красной площади. Участие в нем приняли более двух тысяч спортсменов. Организаторами стали выставка «Россия» и общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество».

«В 1919 году появилась замечательная традиция шествий спортсменов и физкультурников на Красной площади в Москве. В период с 1931 по 1954 годы они проводились на регулярной основе, собирали сотни тысяч жителей Советского Союза и в Москве, и в Ленинграде, но, к сожалению, позднее эта традиция была утрачена. И лишь благодаря нашему национальному лидеру, президенту России Владимиру Путину, мы ее возрождаем», — заявил на празднике министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Он указал, что в 2025-м шествие спортсменов могут организовать на Красной площади.

В масштабном шествии приняли участие бегуны, гимнасты, боксеры, пловцы, самбисты, волейболисты, футболисты, конькобежцы, фигуристы и представители других спортивных направлений.

Колонны возглавили знаменитые российские спортсмены — двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, гимнаст Никита Нагорный, шахматист Сергей Карякин, синхронистка Светлана Ромашина и многие другие. Участниками шествия также стали спортсмены-паралимпийцы.

Главная идея шествия заключается в демонстрации лучших достижений разных спортивных эпох России, а также спортивной жизни страны в развитии и движении. Завершился праздник спортивной зарядкой для всех желающих и концертом, хэдлайнером которого стала группа «Пицца».

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям доступны экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эту выставку посетил 14-миллионный гость, которым восьмилетний Кирилл Старов из Камчатского края.