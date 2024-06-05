Путин: в Донбассе восемь лет проливалась кровь, а не водичка

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Срочная новость 17 0

Запад по сей день предпочитает закрывать глаза на этот факт.

Путин: в Донбассе восемь лет проливалась кровь, а не водичка

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

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В Донбассе в течение восьми лет проливалась кровь, «а не водичка». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мне когда-то бывшая канцлер (ФРГ Ангела Меркель. — Прим. ред.) сказала, что вот „в Косове мы, НАТО, действовали без Совета безопасности, но там же восемь лет проливалась кровь“. А здесь, когда восемь лет проливалась кровь в Донбассе? Это не кровь, а водичка что ли?» — сказал российский лидер.

Владимир Путин проводит встречу с руководителями различных международных информагентств в рамках ПМЭФ. Участниками беседы стали также представители недружественных стран.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что Россия имела право признать независимость ДНР и ЛНР.

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