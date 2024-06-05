Путин заявил, что Россия имела право признать независимость ДНР и ЛНР

Российский лидер проводит встречу с главами мировых информационных агентств.
Фото: © РИА Новости / Терещенко Михаил
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Россия имела полное право признать независимость ЛНР и ДНР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Эти непризнанные тогда республики — Донецкая и Луганская — имели право это сделать. Они это сделали. А мы тогда имели право признать эти республики? Конечно имели. Мы их признали», — сказал Путин.
Он объяснил, что Россия ни на кого не нападала, а лишь защищалась. По словам президента, в происходящем виноваты те, кто одобрил госпереворот на Украине в 2014 году и не препятствовал его свершению.
Также президент РФ напомнил и о том, что территории, которые хотят признать себя независимыми, не обязаны просить разрешения на это у государства, к которому относятся. Такое решение вынесло Международный суд ООН.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Россия готова сотрудничать с любым избранным президентом США.
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