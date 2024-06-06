«Комплексная задача»: школьные учебники в России хотят проверить на ошибки

Экспертизу будут проводить эксперты РАН.

В России чиновники и сенаторы предложили академическую экспертизу всей литературы, которая поступает в школы, чтобы навести порядок в портфелях и уже определить по каким учебникам надо учить детей. Там действительно встречаются ошибки, ставящие в тупик даже родителей.

И вот теперь есть предложение подключить академию наук, чтобы проверку проводили специалисты самой высокой квалификации. Изменит ли это ситуацию, выяснял корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

«Как вы помогаете диким птицам и животным? А птицы и животные — это разве не одно и тоже?» — удивляется ученик одной из московских школ Никита.

Отчего птицы не животные, не может понять даже школьник. Но ведь с учебником не поспоришь. Содержание порой пугает даже родителей. Вот и Наталья не знает, как объяснить ребенку поход Александра Македонского за 30 тысяч километров от родной Греции.

«Собственно, вот его маршрут. Да, он заходил в Африку, еще куда-то, но это максимум шесть тысяч километров», — указывает Наталья Аристова.

Элементарные ошибки или непонятное изложение материала: от нерешаемых примеров до откровенно смешных задачек. За школьные учебники возьмутся лучшие ученые России, чтобы навести порядок в базовом образовании.

И опыт такой у российской академии наук уже был — до 2019-го. А в начале этого года Владимир Путин поддержал возврат академической экспертизы. И вот президент РАН уже выступает с трибуны Совета Федерации, находит понимание у большинства сенаторов, и в кратчайшие сроки разрабатывается соответствующий законопроект.

«Это такая непростая и комплексная задача, где мы смотрим не только контент учебников, но в состоянии ли школьник освоить этот материал. Потому что мы не только должны подготовить, мы должны сделать здоровым наше подрастающее поколение», — говорит президент РАН Геннадий Красников.

Сейчас экспертизой занимаются в министерстве просвещения РФ. У ведомства есть научно-методический совет, который следит за качеством учебников и, прежде чем попасть в школы, они проходят несколько фильтров.

«Экспертно-методический совет школьные учебники не проверяет. Это не его задача. Его задача — определить экспертные организации и персональных экспертов, кому будет поручено провести экспертизу того или иного учебника», — объясняет член экспертно-методического совета, ректор МПГУ Алексей Лубков.

Однако даже такое пристальное внимание не гарантирует результат, говорит Татьяна. В учебных пособиях для выпускных учитель русского языка и литературы находит ошибки буквально с первых страниц.

«И убежать в пустынные дубравы, на берега сих молчаливых вод. Уже, уже ошибка! Потому что слово „дубравы“ написано неверно. У Пушкина должны быть „дубровы“. Таких ошибок, описок, неточностей нелогичностей довольно много в каждом учебнике», — отмечает учитель русского языка и литературы Татьяна Гартман.

Если РАН станет еще одним экспертным звеном в цепочке проверок, шансы пропустить ошибку или исказить материал должны снизиться.

Но не все разделяют оптимизм. Есть опасения, что школьная программа будет еще сложнее из-за излишней академичности.

«Здесь экспертиза академии наук ну совершенно не нужна. Опытные педагоги-методисты — этого достаточно. Академические споры по наукам пусть ведутся в вузах», — уверен заслуженный Учитель РФ Александр Снегуров.

В самой академии наук подчеркивают, что заключение ученых, по сути, будет носить рекомендательный характер.

Решающее слово все равно останется за Минпросвещения РФ. Законопроект об обязательном участии РАН в экспертизе школьных учебников уже внесен на рассмотрение Госдумы.