Глава Ростовской области сообщил о пожаре на НПЗ в результате атаки БПЛА
Службы экстренного реагирования уже работают на месте происшествия.
Фото: www.globallookpress.com / Rustin Gudim
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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ атаковал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ростовской области, в результате чего на объекте начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется», — написал он.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пятилетний ребенок погиб из-за обстрела села Новозлатополь со стороны ВСУ. Он скончался в реанимации.
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