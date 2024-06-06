Глава Ростовской области сообщил о пожаре на НПЗ в результате атаки БПЛА

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ атаковал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ростовской области, в результате чего на объекте начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется», — написал он.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пятилетний ребенок погиб из-за обстрела села Новозлатополь со стороны ВСУ. Он скончался в реанимации.