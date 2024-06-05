Пятилетний ребенок погиб из-за обстрела села Новозлатополь со стороны ВСУ

Накануне украинские боевики использовали кассетные снаряды для ударов по населенному пункту в Запорожской области.

Пятилетний ребенок умер в реанимации в результате обстрела села Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа со стороны армии Украины. Еще 11 человек пострадали, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Накануне, 4 июня, Балицкий писал об обстрела Новозлатополя. Предположительно, украинские боевики использовали для атаки кассетные снаряды.

«В результате вчерашнего артиллерийского обстрела со стороны ВСУ тяжелые ранения получили 11 человек, они госпитализированы в медицинские учреждения. В реанимации от полученных ранений скончался ребенок пяти лет», — написал он.

Балицкий уже провел встречу с оперативными службами о ситуации в населенном пункте. Губернатор выразил соболезнования родным погибшего ребенка, а также пообещал им оказать всю возможную помощь.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска сбили украинский Су-25 на запорожском направлении.