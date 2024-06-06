Российские войска получили новую тяжелую огнеметную систему ТОС-3 «Дракон»

В чем преимущества вооружения?
Фото: © РИА Новости / РИА Новости
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Российские войска получили самую новую тяжелую огнеметную систему ТОС-3 «Дракон». Об этом рассказал «Известиям» источник в Минобороны РФ.
Пока что не очень много известно о способностях нового вооружения. Но это прямой потомок «Солнцепеков» и огнеметных систем «ТОС-2». «Драконы» превосходят их по целому ряду показателей.
По данным «Известий», ТОС-3 стали более маневренными и дальнобойными. При этом количество ракет стало меньше — их 15. Но это, по словам экспертов, говорит об увеличении точности. Спастись от дыхания такого «Дракона» станет еще сложнее, чем от огня «Солнцепека», которые способны выжигать огромные территории.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как российские «Орланы» вычисляют позиции ВСУ. Именно с помощью этих беспилотников операторы вычисляют большую часть опорных пунктов врага.
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