Российские войска получили новую тяжелую огнеметную систему ТОС-3 «Дракон»

Российские войска получили самую новую тяжелую огнеметную систему ТОС-3 «Дракон». Об этом рассказал «Известиям» источник в Минобороны РФ.

Пока что не очень много известно о способностях нового вооружения. Но это прямой потомок «Солнцепеков» и огнеметных систем «ТОС-2». «Драконы» превосходят их по целому ряду показателей.

По данным «Известий», ТОС-3 стали более маневренными и дальнобойными. При этом количество ракет стало меньше — их 15. Но это, по словам экспертов, говорит об увеличении точности. Спастись от дыхания такого «Дракона» станет еще сложнее, чем от огня «Солнцепека», которые способны выжигать огромные территории.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как российские «Орланы» вычисляют позиции ВСУ. Именно с помощью этих беспилотников операторы вычисляют большую часть опорных пунктов врага.