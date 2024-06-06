Число пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Кемерово выросло до 50

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 29 0

В каком состоянии они находятся?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Число пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Кемерово выросло до 50. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов.

«В третью городскую больницу доставлены 40 пострадавших после ДТП. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи. Помимо 40 человек, еще 10 самостоятельно обратились в травмпункт, с ними проводится работа», — заявил мэр, видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

Кадры с места жуткой аварии попали в распоряжение сайта 5-tv.ru. В ролике видно, что оба трамвая врезались друг в друга. Также у общественных транспортов оказались выбиты стекла и двери. При этом известно, что пассажиров приходилось доставать через окна. По предварительной информации, у одного из трамваев отказали тормоза.

Ранее 5-tv.ru писал, что людей в прямом смысле выкинуло на проезжую часть из салона в результате столкновения транспортных средств. На кадрах видно, как трамвай мчится на большой скорости по рельсам, а из его двери вылетают двое пассажиров.

+18° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
88.74
-0.02 96.44
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:34
Новая пандемия? В Мексике выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом
6:22
Число пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Кемерово выросло до 50
6:22
Двойник Елизаветы II Жанетт Чарльз умерла в 96 лет — как и сама королева
6:16
День памяти Ксении Петербургской 6 июня — какими чудесами прославилась святая
6:11
Гала-концерт I конкурса-фестиваля «Юные виртуозы Казани — 2024» прошел в Казани
6:00
Штурмовики Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

«Извините, затупили!»: сбежавшие из России компании просят «понять и простить»
Последний потомок Пушкина: «В Европе никто не вспоминает поэтов через 200 лет»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака