Людей выкинуло на дорогу: 30 человек пострадали при столкновении двух трамваев в Кемерово

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 917 0

Около 30 человек пострадали при столкновении двух трамваев в Кемерово

Фото, видео: пресс-служба Главного управления МВД России по Кемеровской области; 5-tv.ru

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Момент жуткой аварии попал на видео.

Страшная авария с двумя трамваями произошла в кузбасской столице — в городе Кемерово. Момент столкновения транспортных средства попал в распоряжение 5-tv.ru.

Два трамвая столкнулись в КемеровоДва трамвая столкнулись в Кемерово. 5-tv.ru

На кадрах видно, как трамвай мчится на большой скорости по рельсам, а из его двери вылетают двое пассажиров. Пострадавшие упали прямо на проезжую часть. Также известно, что одного из водителей зажало. Всего в результате происшествия пострадало, предварительно, 30 человек. У всех повреждения разной степени тяжести. Сейчас их доставляют в медицинские учреждения. Врачи оказывают им помощь.

Главное управление МВД России по Кемеровской области сообщило в своем Telegram-канале, что на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что около 20 человек спасли из затопленных автобуса и двух легковушек в Москве.

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