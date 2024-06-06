Зепюр Брутян неожиданно прибавила в весе: «Хочу пойти и съесть»

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 43 0

Актер Павел Прилучный заснял на видео заметно изменившуюся Зепюр Брутян

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / bugevuge; 5-tv.ru

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Роликом, на котором видно преображение знаменитости, поделился ее любимый муж.

Популярный актер Павел Прилучный и его вторая жена Зепюр Брутян вместе с годовалым сыном Микаэлем наслаждаются отдыхом — молодая семья отправилась в теплые края в долгожданный отпуск. Солнечная погода, мягкий бриз и беззаботное времяпровождение, однозначно, очень радуют, поэтому знаменитости не против пошутить. Так, артист поделился с поклонниками забавным роликом в социальной сети.

Прилучный часто снимает свою любимую супругу с различных ракурсов — на фото и видео блогер и модель всегда получается прекрасной. Однако на этот раз актер решил наложить на избранницу своеобразную «маску», визуально прибавляющую вес. Он даже «подколол» Брутян и поинтересовался, хорошо ли кормят в отеле.

Зепюр же нисколько не обиделась и поспешила ответить мужу на шутку.

«Трехразовое питание. Еще я хочу пойти и съесть бельгийский шоколад», — поделилась планами она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Прилучный подал в суд на Муцениеце из-за прав на детей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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