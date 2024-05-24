Прилучный подал в суд на Муцениеце из-за прав на детей

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 20 0

Неужели бывшие супруги начнут делить между собой своих наследников?

Прилучный подал в суд на Муцениеце из-за прав на детей

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актер Павел Прилучный подал в суд на свою бывшую жену Агату Муцениеце, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.

«Зарегистрирован иск Прилучного П. В. к Прилучной А. Категория дела: споры, связанные с осуществлением несовершеннолетними своих прав», — сказано в электронной базе.

Беседа по заявлению актера назначена на 3 июня.

Пользователи Сети считают, что Прилучный хочет забрать детей, чтобы обеспечивать их самостоятельно, а не отдавать 30% от своего дохода бывшей жене.

Прилучный и Муцениеце познакомились во время съемок популярного российского телесериала «Закрытая школа», где оба исполняли главные роли. И там между ними завязался роман, который они до последнего не раскрывали и даже тайно поженились в 2011 году. За время их совместной жизни, до развода в 2020 году, у пары родился сын Тимофей и дочь Мия.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Актриса Агата Муцениеце и телеведущий Иван Чуйков поцеловались на публике.

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