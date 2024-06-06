Иностранный наемник рассказал о тактике украинских боевиков.

Воевавший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемник Анхель Монтилла из Колумбии заявил об обмане стороны украинских боевиков, который стоил жизней его товарищей. Видео допроса опубликовало Минобороны России.

Бывший колумбийский полицейский «купился» на заманчивое объявление в социальной сети TikTok. Там искали наемников для ведения военных действий против России — мужчине нужны были деньги. На Украине 23-летнему Монтилле позволили пройти ускоренную подготовку, но она закончилась уже через несколько дней, а затем его и девятерых земляков отправили на линию огня.

«Украинцы обманули нас, они сказали, что мы будем охранять здание, но оказалось, они послали нас на линию огня», — признался Монтилла, взятый в плен российскими военными.

В итоге из десяти колумбийцев остался в живых лишь он один. Монтилла заявил, что ему пришлось переодеться в штатское, а затем выйти к российским военнослужащим с поднятыми руками, чтобы сохранить себе жизнь.

Причем это не первый факт плохого отношения к иностранным наемникам со стороны ВСУ. Перед отправкой на боевое задание их держали в подвале, откуда позволяли лишь изредка выходить на улицу для получения еды.

А само общение с украинскими боевиками всегда было связано с грубостью по отношению к колумбийцам, так как последние не знали как русского, так и украинского языка.

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