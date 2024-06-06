«Смертельная» погода: как обезопасить себя в сильную жару

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 48 0

Кардиолог Корягина: жаркая погода может быть смертельной

«Смертельная» погода: как обезопасить себя в сильную жару

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

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Тема:
Погода

В частности, не рекомендуется пить кофе и газировку.

Жаркая погода может оказаться смертельной для человека. Как обезопасить себя рассказало издание URA.RU со ссылкой на блог кардиолога Натальи Корягиной.

Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы высокая температура на улице может нанести непоправимый удар. Это касается и представителей «серебряного возраста».

Обезопасить себя можно, если выпивать большое количество воды. Однако, что делать, если постоянно забываешь или просто не привык?

«В особо жаркие дни имеет смысл пить по часам — используйте приложение, которое будет напоминать, делать несколько глотков каждый час», — сообщает Корягина.

Важным уточнением является то, что пить нужно именно чистую воду. Кофеиносождержащие напитки и газировки только усугубят ситуацию. Также врач отметила, что алкоголь строго нерекомендован тем, кто находится под палящим солнцем. Смесь тепла и спиртного может привести к мгновенной смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, при каких симптомах нужно срочно бежать к гинекологу.

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