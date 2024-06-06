Не терпит промедлений: при каких симптомах нужно срочно бежать к гинекологу

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 17 0

Гинеколог Тимофеева рассказала о симптомах, когда нужно срочно бежать к врачу

Не терпит промедлений: при каких симптомах нужно срочно бежать к гинекологу

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Например, чересчур болезненная менструация не является нормой. На что еще следует обратить внимание?

Боли внизу живота у женщин могут требовать экстренной помощи. Об этом гинеколог Екатерина Тимофеева рассказала изданию Lenta.ru.

Нельзя игнорировать неприятные ощущения. Очень важно вовремя обратиться к специалисту за обследованием. Особенного внимания требует резкая боль в районе низа живота. Часто случается так, что за ней стоит кишечная непроходимость или аппендицит, но бывают ситуации серьезнее.

«Также боль могут вызывать перекрут ножки миомы, нарушение питания миоматозного узла, эндометриоз, воспаление яичников и маточных труб, злокачественное новообразование», — рассказала Тимофеева.

Особую бдительность стоит проявить женщинам, которые находятся в положении или недавно родили. В их случае боль внизу живота может свидетельствовать об осложнениях.

Почувствовав себя нехорошо, важно постараться успокоиться и оценить наличие других симптомов. Тревожными звоночками будут: повышенная температура тела, кровотечения из половых путей и задержка.

Врач проведет необходимые обследования и сможет назначить лечение. Не стоит бояться, многое лечится безоперационным путем.

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