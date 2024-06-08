«Еще до старта отношений»: как понять, что вы встретили «своего» мужчину

Психолог дала несколько важных рекомендаций, которые помогут взглянуть на этот вопрос по-новому.

Чтобы понять, «ваш» ли это мужчина, нужно сначала разобраться в самой себе. Об этом рассказала психолог и эксперт по отношениям Анастасия Федорова в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Мой ответ, возможно, вас не порадует. Ответ — никак. Это крайне сложно сделать быстро», — предупредила эксперт.

Тем не менее, она дала несколько рекомендаций, который помогут значительно ускорить этот процесс.

Самый главный этап начинается еще до знакомства с мужчиной, говорит Федорова.

«Первое, с чего мы начинаем еще до старта отношений и до попыток познакомиться с мужчиной — это со знакомства с собой. Вы начинаете с собой разбираться: Чего я хочу? Что для меня ценно? Что для меня неприемлемо? Я вообще какая? Для чего мне отношения? Какая цель у меня? Я не могу без мужчины? Я очень боюсь быть одна? Мне постоянно нужно об кого-то долюбиться? Мне нужен источник финансов? Для чего? Или вы хотите с мужчиной делиться радостью и кайфом? Приумножать то внутреннее классное ресурсное и кайфовое состояние, которое у вас уже есть без него?» — рассуждает психолог.

Психолог подчеркнула, что очень важно заняться собой и своим состоянием прежде, чем выходить замуж.

«Важно выйти замуж за саму себя, самой себе нравиться, самой себе быть опорой и поддержкой», — говорит Федорова.

Важно также научиться доносить все свои накопленные ценности мужчине, но не в ультимативной форме.

При этом в процессе общения и познания друг друга — ровно ту же информацию важно получить от мужчины, особенно то, какие отношения он хочет и понимает ли вообще, что отношения — это взаимная работа.

«Это к разговору о том, как понять, что это мой суженый и будут ли у нас классные отношения. Будут, если вы оба понимаете, что отношения — это не то, что складывается само собой, как думают, к сожалению, в большинстве семей в нашей стране. Это то, над чем нужно работать. Это то, во что нужно инвестировать энергию, время, эмоции и деньги», — сообщила эксперт.

Помимо этого, важно слушать, что говорит мужчина и как он говорит. Например, о жизни, о себе, даже о бывших девушках, как он говорит о своей семье. Вы поймете его ценности, только когда будете его слушать, а не придумывать за него ответы в своей голове.

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