В Telegram появилась внутренняя валюта

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в мессенджере появилась специальная валюта, с помощью которой можно оплачивать цифровые услуги и товары в мини-приложениях. Об этом бизнесмен сообщил в своем блоге.

«Сегодня знаменательный день, мы запускаем Telegram Stars — способ оплаты цифровых услуг в мини-приложениях», — написал он.

С помощью данной валюты можно приобретать различные цифровые продукты — электронные курсы, книги, а также предметы в играх в приложениях на iOS и Android.

Известно, что Google и Apple будут брать комиссию в 30% при покупке Telegram Stars. Но мессенджер будет субсидировать рекламу, которую пользователи приобрели с помощью этого средства платежа. В результате комиссия окажется нулевой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дуров анонсировал введение ограничений в Telegram для украинцев.