Макрон: Франция займется подготовкой украинских пилотов уже летом
Эммануэль Макрон: Франция начнет подготовку украинских пилотов уже этим летом
Фото: www.globallookpress.com / Qian Baihua
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В Париже уверены, что процесс займет около полугода.
Франция планирует организовать подготовку украинских пилотов. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1.
Лидер Франции рассказал, что обучение начнется до конца года. Весь процесс может занять примерно шесть месяцев. Париж собирается обучить более четырех тысяч украинских летчиков. Макрон считает, что такие действия не повлияют на эскалацию конфликта. Также Париж передаст Киеву пять истребителей Mirage 2000-5.
Лидер государства отметил, что боевикам ВСУ нельзя будет атаковать территорию России с помощью французского оружия.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нидерланды и Дания заявили о готовности поставить самолеты F-16 на Украину.
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