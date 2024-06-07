Редкие кадры: Витас впервые за долгое время показал подросших детей

Артист вместе с семьей наслаждается отпуском.

Певец Виталий Грачев, более известный как Витас, впервые за долгие годы показал подросших детей: двух дочек и сына. О совместном отдыхе с женой и наследниками исполнитель рассказал на своей страничке в социальной сети.

Артист сообщил, что сейчас он наслаждается отпуском, однако где именно, не стал признаваться. В отеле Витас ходит в спортивный зал, продолжает заниматься боксом, которым увлекся уже давно. Со временем певец приобщил к нему и жену, и детей. По словам Витаса, в этом виде спорта больше всего преуспела его старшая дочка Алла.

Витас состоит в счастливом браке со Светланой Гранковской уже 18 лет. В одном из интервью он признавался, что влюбился в будущую супругу с первого взгляда. На тот момент исполнителю было всего 19 лет, а девушке лишь 15 лет. Вместе с супругой певец воспитывает троих детей. Старшая дочка Алла родилась через два года после брака. Девушке уже 16 лет, сыну Максиму — девять, а самой младшей Алисе — три года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певец Витас катал на себе солистку «ВИА Гры» Татьяну Найник.

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