Редкие кадры: Витас впервые за долгое время показал подросших детей

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 143 0

Певец Витас показал фото своих подросших детей на отдыхе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; Instagram* / vitasroom; 5-tv.ru

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Артист вместе с семьей наслаждается отпуском.

Певец Виталий Грачев, более известный как Витас, впервые за долгие годы показал подросших детей: двух дочек и сына. О совместном отдыхе с женой и наследниками исполнитель рассказал на своей страничке в социальной сети.

Артист сообщил, что сейчас он наслаждается отпуском, однако где именно, не стал признаваться. В отеле Витас ходит в спортивный зал, продолжает заниматься боксом, которым увлекся уже давно. Со временем певец приобщил к нему и жену, и детей. По словам Витаса, в этом виде спорта больше всего преуспела его старшая дочка Алла.

Витас состоит в счастливом браке со Светланой Гранковской уже 18 лет. В одном из интервью он признавался, что влюбился в будущую супругу с первого взгляда. На тот момент исполнителю было всего 19 лет, а девушке лишь 15 лет. Вместе с супругой певец воспитывает троих детей. Старшая дочка Алла родилась через два года после брака. Девушке уже 16 лет, сыну Максиму — девять, а самой младшей Алисе — три года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певец Витас катал на себе солистку «ВИА Гры» Татьяну Найник.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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