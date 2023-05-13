Подвез голым до номера: Витас подтвердил пикантную историю с солисткой «ВИА Гры»

Певец не стал опровергать нашумевшие откровения Анны Седоковой о личной жизни российских звезд и даже поделился новыми деталями.

Певец Витас подтвердил подлинность истории о том, что голым катал на себе солистку «ВИА Гры» Татьяну Найник. Пикантный эпизод из жизни звезд на днях раскрыла другая экс-солистка группы Анна Седокова.

По словам певицы, курьезный инцидент произошел в годы ее работы в «ВИА Гре», когда солистки группы во время концертного тура проживали в одном отеле с другими звездами. Там они закатили общую вечеринку, после которой «абсолютно голый Витас», по словам Седоковой, «въехал» на четвереньках в номер «ВИА Гры» с одной из солисток на спине, тоже совершенно голой.

Друг Витаса звездный адвокат Сергей Жорин поинтересовался у певца, соответствует ли действительности озвученный Седоковой курьезный эпизод.

Знаменитость в ответ признался, что история подлинная: он на самом деле «подвез» Найник на себе до ее номера, при этом оба они были обнаженными. Певец подчеркнул, что в «первозданном» виде он и Найник перемещались не только по своим номерам, но и по гостиничному коридору. Также, по словам Витаса, после скандальной вечеринки певицу выставили из «ВИА Гры», и она «попала в психушку».

Как писал 5-tv.ru, сама Татьяна Найник ранее также прокомментировала рассказ бывшей коллеги по «ВИА Гре». По словам певицы, «эта история была совсем не такая», как ее преподнесла Седокова.