Путин переназначил всех своих референтов

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 25 0

Президент подписал соответствующий указ.

Путин переназначил всех своих референтов

Фото: © РИА Новости / Александр Жолобов

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Президент России Владимир Путин переназначил всех своих референтов. Соответствующий указ опубликован на сайте портала официального опубликования правовых актов.

Состав помощников по организационным вопросам главы государства остался прежним.

Должности старших референтов сохранили Лариса Мишустина и Ярослав Шабанов. В числе референтов остались Кирилл Зорин, Наталья Меликова, Татьяна Трубинова и Екатерина Хуторская.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин утвердил структуру нового правительства страны. Согласно документу, у премьер-министра будет десять заместителей, в том числе один первый заместитель председателя.

Кроме того, в новой структуре федеральных органов исполнительной власти не будет вице-премьера, одновременно возглавляющего Министерство промышленности и торговли.

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