Комитеты Госдумы поддержали кандидатуры на посты вице-премьеров и министров

Предложения по составу нового правительства накануне внес на рассмотрение депутатов премьер-министр Михаил Мишустин.

Комитеты Госдумы после обсуждения поддержали кандидатуры на должности вице-премьеров и министров. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

«Сегодня 18 профильных комитетов рассматривали кандидатуры заместителей председателя правительства и на должности министров. Сейчас все заседания закончились. По моей информации, все кандидатуры получили поддержку со стороны депутатов», — сказал он.

Так, комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры одобрил кандидатуры Виталия Савельева на пост вице-премьера и Романа Старовойта на должность министра транспорта.

Как отметил член комитета Олег Гарин, Савельев ранее руководил Минтрансом и возглавлял «Аэрофлот», поэтому знает отрасль и имеет опыт. В свою очередь Старовойт возглавлял Курскую область, а с 2012 по 2018 год руководил Росавтодором.

Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи поддержал кандидатуру Максута Шадаева на пост главы Минцифры, а комитет по охране здоровья одобрил кандидатуру Михаила Мурашко на пост главы Минздрава.

Председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил о поддержке членами комитета кандидатуры Антона Котякова на пост главы Минтруда, Татьяны Голиковой и Александра Новака — на посты вице-премьеров, Дениса Мантурова — на пост первого вице-премьера, Сергея Цивилева — на пост министра энергетики, Михаила Дегтярева — на пост главы Минспорта.

Накануне сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства. А днем ранее, 10 мая, президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост премьер-министра. Кандидатуру политика до этого поддержали четыре из пяти думских фракций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава государства утвердил структуру нового правительства страны, подписав указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Согласно документу, у премьер-министра будет десять заместителей, в том числе один первый зампредседателя.

Кроме того, в новой структуре федеральных органов исполнительной власти не будет вице-премьера, одновременно возглавляющего Министерство промышленности и торговли.