Полицейский автозак завалился на бок на юго-востоке Москвы

Внутри автомобиля находилось пять человек, есть пострадавшие.

Полицейский автозак на юго-востоке Москвы в результате ДТП завалился на бок, пострадало два человека. Об этом сообщили в МВД РФ. Кадры ДТП оказались в распоряжении сайта 5-tv.ru.

«По предварительным данным, два человека, перевозившиеся в транспортном средстве, получили телесные повреждения», — рассказали в ведомстве.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. На месте событий оказался корреспондент «Известий» Александр Шпак.

«Автозак завалился на бок прямо посреди тротуара. Большое счастье, что в этот момент там не было прохожих. Известно, что внутри автомобиля в этот момент находилось пять человек», — рассказал Шпак.

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