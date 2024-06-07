Полицейский автозак завалился на бок на юго-востоке Москвы

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 37 0

Полицейский автозак завалился на бок на юго-востоке Москвы, есть пострадавшие

Фото, видео: 5-tv.ru

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Внутри автомобиля находилось пять человек, есть пострадавшие.

Полицейский автозак на юго-востоке Москвы в результате ДТП завалился на бок, пострадало два человека. Об этом сообщили в МВД РФ. Кадры ДТП оказались в распоряжении сайта 5-tv.ru.

«По предварительным данным, два человека, перевозившиеся в транспортном средстве, получили телесные повреждения», — рассказали в ведомстве.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. На месте событий оказался корреспондент «Известий» Александр Шпак.

«Автозак завалился на бок прямо посреди тротуара. Большое счастье, что в этот момент там не было прохожих. Известно, что внутри автомобиля в этот момент находилось пять человек», — рассказал Шпак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто виноват в жуткой аварии с двумя трамваями в Кемерово.

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