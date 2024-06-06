Отказали тормоза? Кто виноват в жуткой аварии с двумя трамваями в Кемерово

По последним данным, число пострадавших превысило 100 человек.

Владимиру Путину доложили о столкновении трамваев в Кемерово. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Авария, скорее всего, произошла из-за отказавших тормозов. Это — основная версия оперативных служб. Однако, представители транспортного парка всю вину перекладывают на водителя — 23-летнюю женщину. Она сейчас в больнице.

По последним данным, число пострадавших превысило 100 человек. Один пассажир погиб. Подробности рассказала корреспондент «Известий» Кристина Химич.

Трамвай, полный людей, несся на полной скорости, так, что на повороте пассажиры вылетели из дверей прямо под колеса автомобилей. За рулем все это время 23-летняя девушка до последнего пыталась справиться с управлением. Но трамвай остановился, только врезавшись в другой.

В итоге кабина — всмятку. Девушка — с открытым переломом в больнице. Случившееся прокомментировала ее мать.

«У трамвая отказали все тормоза. Ребенок летел, сломя голову. Сколько аварий происходит у нас в городе, и всем просто по барабану. Ребенку 23 года, что с ногой теперь у нее будет? Сколько в больнице сейчас сидят пострадавших?» — возмущается Наталья Мариева.

С травмами в больницу обратились более 100 человек, в том числе, дети. Некоторые — в тяжелом состоянии, им оказывают помощь врачи.

Специалисты выясняют, из-за чего произошла авария. Основная версия — отказали тормоза. Но в депо утверждают, что это исключено. И трамвай был исправен, все дело — в человеческом факторе.

«Все трамвайные вагоны проходят ежедневное обслуживание в ночное время и все водители, которые приезжают на работу в обязательном порядке принимают свой трамвайный вагон», — утверждает руководитель пресс-службы «КЭТК» Максим Гончаренко.

Правда, здесь бы поспорили жители Кемерово, которые жалуются на состояние общественного транспорта. Подтвердил это и мэр Кемерово, заявив, что износ трамваев достигает 90%, некоторые на ходу уже по 40 лет.

Вот и мать водителя говорит, что дочь нередко возвращалась в депо из-за технических проблем с трамваем.

«Вчера ребенок три трамвая поменял, ездила. Сегодня села на один — и вообще авария такая страшная. Вы посмотрите, что происходит, все разваливается кругом», — говорит женщина.

Насколько исправной была тормозная система и в каком состоянии в целом был трамвай, определит техническая экспертиза. Аварийные службы уже эвакуировали вагон, на земле остались лишь осколки стекла и обломки металла.

Предстоит и выяснить, почему не сработала ни одна из трех тормозных систем. Первая — электродинамическая, она же служебная, предназначена для сброса скорости до трех километров в час. После этого подключаются барабаны или колодки — как на обычной машине — и полностью останавливают вагон.

И, наконец, экстренный тормоз. Это огромный чугунный брус, который качается на пружинах между колесами. Кусок металла под воздействием электрического тока буквально прилипает к рельсам и практически мгновенно останавливает многотонный вагон. Но этого не произошло.

Многочисленные травмы, переломы, гематомы получили, по последним данным больше 100 человек.