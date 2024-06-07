Власти Германии подготовило план действий на случай войны

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 19 0

Первый шаг — войска НАТО перебросят на восточный фланг. А что дальше?

Власти Германии подготовило план действий на случай войны

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Christoph Hardt

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Правительство Германии разработало план на случай войны. Если начнется вооруженный конфликт, то войска НАТО перебросят на восточный фланг, некоторые регионы эвакуируют, а производственные компании начнут делать продукцию исключительно для оборонных целей. Об этом сообщило издание Bild.

План на случай войны назвали «Рамочная директива по общей обороне». При вооруженном конфликте необходимо власти подготовят больницы к наплыву раненных. Продовольствие же будет храниться на специальных засекреченных складах.

Если война начнется, то бундестаг не должен быть распущен, пока «Германия обороняется», а СМИ будут обязаны передавать гражданам важную информацию. Особое внимание будет уделяться обороне железнодорожных мостов. В случае конфликта обязательная служба для призывников будет возобновлена.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США высказались об отправке солдат на помощь Украине.

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