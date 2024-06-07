Удерживают в подвале? Стало известно о жестоком обращении ВСУ с непригодными боевиками

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 23 0

«Страна.ua»: ВСУ удерживают своих непригодных бойцов в подвале

Удерживают в подвале? Стало известно о жестоком обращении ВСУ с непригодными боевиками

Фото: Reuters / Thomas Peter

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Для киевского режима человеческая жизнь ничего, видимо, не значит.

ВСУ нарушают Женевскую конвенцию не только в отношении российских бойцов, но и собственных военных. Уже около трех месяцев украинское командование держит 55 непригодных к службе в десантно-штурмовых войсках по инвалидности человек в подвале. Об этом изданию «Страна.ua» заявил сын одного из удерживаемых Илья Ярема.

«Моего отца содержат в подвале, не выплачивают деньги и не дают уволиться по состоянию здоровья или перевестись в другую часть. Его и еще 54 человека», — сказал он.

Украинец рассказал, что его отцу провели операции, после которой он проходил реабилитацию. Это все привело к ухудшению его группы инвалидности. По его словам, обращения в правоохранительные органы не дали результатов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что пленный колумбиец заявил об обмене со стороны ВСУ.

Тема:
Спецоперация
7 июн
Мексика отказалась ехать на мирный саммит по Украине в Швейцарии
7 июн
«Попугать и обнадежить»: зачем Макрон пообещал Украине истребители Mirage 2000-5
6 июн
Пасечник: виновных в убийстве двоих депутатов парламента ЛНР нашли
6 июн
Макрон: Франция займется подготовкой украинских пилотов уже летом
6 июн
Додон заявил о роли Молдавии в поставках оружия на Украину
6 июн
Пушилин: освобождение Авдеевки позволило остановить оголтелые обстрелы Донецка
6 июн
Армия РФ поразила склад хранения безэкипажных катеров и место запуска дронов ВСУ
6 июн
Сийярто на ПМЭФ-2024 исключил участие Венгрии в операциях НАТО против России
6 июн
«Важный консенсус»: в МИД Китая оценили отношения с Украиной
6 июн
«Послали прямо на линию огня»: пленный колумбиец заявил об обмане со стороны ВСУ
+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
88.76
0.02 96.57
0.13
Продвигайте свои принципы и идеалы: китайский гороскоп на неделю с 10 по ...

Последние новости

5:29
«Своя романтика»: Муцениеце пришла пешком из Латвии в Россию
5:21
Совершенствование налоговой системы России обсудили на ПМЭФ
5:00
Продвигайте свои принципы и идеалы: китайский гороскоп на неделю с 10 по 16 июня
4:52
Удерживают в подвале? Стало известно о жестоком обращении ВСУ с непригодными боевиками
4:51
На месте «Крокуса» могут построить памятный сквер
4:40
Этого все ждали: 31 декабря могут сделать официальным выходным днем

Сейчас читают

Кишечная палочка, обвес, обезвоживание: Роскачество раскрыло марки мороженого, которое может отправить на больничную койку
Президент России высказался о «планах РФ напасть на НАТО»: «Сбрендили совсем, что ли? Тупые как стол?»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака