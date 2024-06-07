Удерживают в подвале? Стало известно о жестоком обращении ВСУ с непригодными боевиками
«Страна.ua»: ВСУ удерживают своих непригодных бойцов в подвале
Фото: Reuters / Thomas Peter
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Для киевского режима человеческая жизнь ничего, видимо, не значит.
ВСУ нарушают Женевскую конвенцию не только в отношении российских бойцов, но и собственных военных. Уже около трех месяцев украинское командование держит 55 непригодных к службе в десантно-штурмовых войсках по инвалидности человек в подвале. Об этом изданию «Страна.ua» заявил сын одного из удерживаемых Илья Ярема.
«Моего отца содержат в подвале, не выплачивают деньги и не дают уволиться по состоянию здоровья или перевестись в другую часть. Его и еще 54 человека», — сказал он.
Украинец рассказал, что его отцу провели операции, после которой он проходил реабилитацию. Это все привело к ухудшению его группы инвалидности. По его словам, обращения в правоохранительные органы не дали результатов.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что пленный колумбиец заявил об обмене со стороны ВСУ.
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