Острая боль и мышечный спазм: что делать, если «прострелило» спину на даче

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 50 0

Остеопат Симкин: если прострелило спину, надо срочно идти к неврологу

Острая боль и мышечный спазм: что делать, если «прострелило» спину на даче

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

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Если не принять мер, боль может перекинуться на другие части тела.

Часто поездки на дачу сопровождаются не только громкими застольями с шашлыками, походами в баню и прогулками на природе, но и тяжелой работой в огороде. Из-за этого люди чаще всего сталкиваются с такой неприятной ситуацией, как «прострел» в спине. Остеопат Дмитрий Симкин рассказал порталу «Dоктор Питер», что делать в такой ситуации.

Врачи этот недуг называют «люмбаго». Симкин предупредил, что при «простреле» невозможно нормально двигаться, но симптоматика может и усилиться.

«Прострел» обычно запускает в организме целую цепочку неприятных, болезненных и ограничивающих привычную жизнь симптомов, характерных для активного воспаления. Прежде всего это острая боль и мышечный спазм», — объяснил доктор.

Болевые ощущения могут со спины перекинуться в ногу, живот или пах. Как только человек почувствовал первые симптомы люмбаго, нужно срочно отправлять к неврологу. Именно этот врач окажет первую помощь и подберет оптимальное лечение. Чаще всего это противовоспалительные препараты, обезболивающие средства, витамины. Если вдруг таблетки не помогут, то врач назначит инъекции или капельницу.

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