Триумфальная поступь: в конкурсе красоты в США победила 100-килограммовая модель

Теперь Сара Милликен готова побороться за титул «Мисс Америка».

В США на конкурсе красоты победила модель плюс сайз Сара Милликен, вес которой превышает 100 килограммов. Об этом пишет издание Daily Mail.

«Брекеты, очки, проблемы с кожей, разный рост, вес и внешний вид — все это часть вас, особенного и уникального человека, которого мы хотим прославить», — подчеркнули организаторы мероприятия.

Девушка получила заветную корону самой главной красавицы и титул «Мисс Алабама». Причем 23-летняя Милликен не собирается на этом останавливаться, ее новая цель — борьба за звание «Мисс Америка». Конкурс должен пройти во Флориде в День благодарения.

Стоит упомянуть, что далеко не всем пришлась по нраву победа девушки — ее стали травить в социальных сетях из-за внешности. В итоге Милликен пришлось закрыть доступ к своей странице, а прессе звезда сообщила, что подобные оскорбления «задевают ее лишь на пять минут».

Ранее 5-tv.ru писал, как в прошлом году титул «Мисс Россия — 2023» завоевала 22-летняя Маргарита Голубева из Петербурга.

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