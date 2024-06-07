Триумфальная поступь: в конкурсе красоты в США победила 100-килограммовая модель
В конкурсе красоты «Мисс Алабама» в США победила 100-килограммовая модель
Фото: Instagram* / thenamalmiss
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Теперь Сара Милликен готова побороться за титул «Мисс Америка».
В США на конкурсе красоты победила модель плюс сайз Сара Милликен, вес которой превышает 100 килограммов. Об этом пишет издание Daily Mail.
«Брекеты, очки, проблемы с кожей, разный рост, вес и внешний вид — все это часть вас, особенного и уникального человека, которого мы хотим прославить», — подчеркнули организаторы мероприятия.
Девушка получила заветную корону самой главной красавицы и титул «Мисс Алабама». Причем 23-летняя Милликен не собирается на этом останавливаться, ее новая цель — борьба за звание «Мисс Америка». Конкурс должен пройти во Флориде в День благодарения.
Стоит упомянуть, что далеко не всем пришлась по нраву победа девушки — ее стали травить в социальных сетях из-за внешности. В итоге Милликен пришлось закрыть доступ к своей странице, а прессе звезда сообщила, что подобные оскорбления «задевают ее лишь на пять минут».
Ранее 5-tv.ru писал, как в прошлом году титул «Мисс Россия — 2023» завоевала 22-летняя Маргарита Голубева из Петербурга.
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