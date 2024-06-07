В Балтийском море начались крупнейшие учения НАТО

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В операциях альянса будет задействовано более девяти тысяч военных.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Welscher; 5-tv.ru

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В Балтийском море стартовали крупнейшие учения НАТО. В тренировках примут участие военные подразделения 20 стран Североатлантического альянса.

Всего в операциях будет задействовано более девяти тысяч военных, 50 кораблей и 85 самолетов. Это будет самая крупная коалиция десантных сил в регионе.

Во время учений войска отработают трансграничные перемещения, снабжение боевых кораблей, противоминную защиту, а также методы борьбы с подводными лодками. Так в НАТО хотят продемонстрировать силы и послать сигнал потенциальным противникам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ФСБ заявили об отработке ядерных ударов НАТО по России. Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности Североатлантического альянса и повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск.

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