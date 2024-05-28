В ФСБ заявили об отработке ядерных ударов НАТО по России

На днях Североатлантический альянс призывал разрешить Украине бить по территории РФ западным оружием.

Североатлантический альянс отрабатывает возле границы нанесение ядерных ударов по территории России. Об этом заявил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов в интервью РИА Новости.

«Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», — сказал он.

Кулишов добавил, что в этой связи необходимо принять адекватные меры по защите и охране рубежей.

На днях генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить ВСУ бить по территории России с применением западного оружия. По его словам, украинские войска стремительно теряют позиции в Харьковской области.

В ответ на этот призыв пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блок напрямую вовлечен в конфликт на Украине, он находится в прямой конфронтации с Россией. НАТО не просто повышает градус эскалации, но и впадает в «военный экстаз».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ФСБ сообщили о росте активности спецслужб Украины возле границ РФ. Украинская сторона действует при помощи, в первую очередь, США и Великобритании.