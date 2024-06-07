«Совершил невозможное»: семья Заворотнюк о нейрохирурге, боровшимся за ее жизнь

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 31 0

Родственники покойной Заворотнюк поблагодарили врачей

«Совершил невозможное»: семья Заворотнюк о нейрохирурге, боровшимся за ее жизнь

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Близкие актрисы также выразили признательность другому персоналу больницы.

Родные заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк выразили благодарность врачам, которые на протяжении пяти лет помогали актрисе. Трогательное послание было опубликовано в ее личном блоге.

Instagram* / a_zavorotnyuk

«Волшебник, удивительный человек, великолепный нейрохирург, который совершил почти невозможное, когда все остальные отказывались даже пробовать, — Алексей Леонидович Кривошапкин. Как сказала наша Настя, „Вашими руками действует Господь Бог“. Благодаря Вам у нее были эти пять лет. Ваша команда — Алексей Гайтан, Элвадас Чеснулис, Глеб Сергеев, Орхан Абдуллаев, Игорь Савицкий. Низкий поклон», — написали родственники артистки.

Помимо остальных специалистов, семья Заворотнюк поблагодарила даже обычных работников, которые были на кухне, на посте охраны, на ресепшене, в гардеробной, в кафетерии, а также выразили признательность всему госпитальному отделу.

Они отметили профессионализм и чуткость людей, которые так или иначе оказывали помощь.

Анастасия Заворотнюк умерла на 54-м году жизни. В 2019 году у нее диагностировали рак головного мозга в четвертой стадии. Пять лет актриса мужественно боролась с болезнью, но врачи не смогли спасти ее. В последние несколько месяцев состояние Заворотнюк резко ухудшилось.

Актрису похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Прощание с ней прошло в Покровском женском монастыре. Проводить артистку в последний путь приехали члены семьи, коллеги, звездные друзья и сотни поклонников.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что родственники покойной актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарили ее поклонников за поддержку.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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