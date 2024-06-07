«Совершил невозможное»: семья Заворотнюк о нейрохирурге, боровшимся за ее жизнь

Близкие актрисы также выразили признательность другому персоналу больницы.

Родные заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк выразили благодарность врачам, которые на протяжении пяти лет помогали актрисе. Трогательное послание было опубликовано в ее личном блоге.

Instagram* / a_zavorotnyuk

«Волшебник, удивительный человек, великолепный нейрохирург, который совершил почти невозможное, когда все остальные отказывались даже пробовать, — Алексей Леонидович Кривошапкин. Как сказала наша Настя, „Вашими руками действует Господь Бог“. Благодаря Вам у нее были эти пять лет. Ваша команда — Алексей Гайтан, Элвадас Чеснулис, Глеб Сергеев, Орхан Абдуллаев, Игорь Савицкий. Низкий поклон», — написали родственники артистки.

Помимо остальных специалистов, семья Заворотнюк поблагодарила даже обычных работников, которые были на кухне, на посте охраны, на ресепшене, в гардеробной, в кафетерии, а также выразили признательность всему госпитальному отделу.

Они отметили профессионализм и чуткость людей, которые так или иначе оказывали помощь.

Анастасия Заворотнюк умерла на 54-м году жизни. В 2019 году у нее диагностировали рак головного мозга в четвертой стадии. Пять лет актриса мужественно боролась с болезнью, но врачи не смогли спасти ее. В последние несколько месяцев состояние Заворотнюк резко ухудшилось.

Актрису похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Прощание с ней прошло в Покровском женском монастыре. Проводить артистку в последний путь приехали члены семьи, коллеги, звездные друзья и сотни поклонников.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что родственники покойной актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарили ее поклонников за поддержку.

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