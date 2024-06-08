Асмус провела вечер в компании юных актеров после новостей о свадьбе Харламова

Знаменитость выложила в личный блог памятный снимок со всеми спутниками.

Актриса Кристина Асмус прогулялась по ночной Москве в компании двух молодых людей. Об этом она рассказала в личном блоге и поделилась с подписчиками фото.

Выяснилось, что артистку сопровождали начинающие актеры и ученики ГИТИСа — Даниил Григорьев и Александр Алехин.

«Кажется, мы обошли пешком всю Москву», — подписала фото Кристина.

Асмус даже призналась, что день, проведенный в такой компании, можно назвать лучшим в 2024 году. Артистка также посетила вместе со своими спутниками Новодевичий монастырь, где один из юношей сделал памятный снимок.

Instagram* / asmuskristina

Примечательно, что актриса выложила это фото аккурат после новостей о тайной свадьбе комика Гарика Харламова и Катерины Ковальчук. В СМИ появились фото, где пара вместе позировала на фоне ЗАГСа.

Влюбленные познакомились на съемках ситкома «Гусар». Что касается отношений с Асмус, то их с Харламовым брак распался еще в 2020 году с громким скандалом.

Ранее 5-tv.ru писал, что невеста Харламова показала фото с секретного торжества.

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