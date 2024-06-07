Тайная свадьба? Невеста Харламова показала фото с секретного торжества

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Невеста Харламова Ковальчук спровоцировала слухи о свадьбе с юмористом

Тайная свадьба? Невеста Харламова показала фото с секретного торжества

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Избранница знаменитости поделилась в социальной сети трогательным кадром на фоне Дворца бракосочетания.

Юморист Гарик Харламов тайно женился на возлюбленной Катерине Ковальчук. К такому выводу пришли многие поклонники звездной пары после того, как избранница знаменитости опубликовала серию снимков в социальной сети.

Ковальчук опубликовала снимок фотографии, сделанной на полароид. На фото пара стоит на фоне входа во Дворец бракосочетания. Правда, одеты возлюбленные по-обычному — в джинсы и в футболки, а не в традиционные белое платье и черный фрак. Ковальчук держит карточку в руке, на фоне — шикарный букет из белых пионов и коробочка из-под обручальных колец. Интернет-пользователи тут же решили, что пара все-таки расписалась. При этом сам Харламов пока хранит молчание.

Ковальчук показала кадр на фоне ЗАГСа. Instagram* / katerinakovalchyk

Слухи о скорой свадьбе спровоцировал еще в начале мая сам комик, опубликовав видео. Артист снимает себя за рулем автомобиля, на пассажирском сидении — его избранница. Сначала Харламов снимал себя, после перевел камеру на девушку, а затем на ее руку, на пальце красовалось шикарное помолвочное кольцо. Чтобы вопросов не осталось, юморист подписал видео фразой: «Тили-тили-тесто».

Если, и правда, Харламов отправился с Ковальчук в ЗАГС, то это брак стал для него третьим по счету. В 2010 году юморист связал себя узами брака с актрисой Юлией Лещенко. Пара рассталась в 2013 году. Тогда же юморист сделал предложение руки и сердца Кристине Асмус. Спустя семь лет брака они разошлись, вместе воспитывают дочь Анастасию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла свадьба бизнесмена Курбана Омарова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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