Путин: на Украине могут снизить возраст мобилизации из-за требований США

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 107 0

Об этом российский лидер заявил на пленарном заседании ПМЭФ-2024.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexis Sciard; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация ПМЭФ 2024

Возраст мобилизации на Украине может быть снижен по требованию США. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

«Мы видим эту принудительную мобилизацию в Украине. Безусловно, я не сомневаюсь, возраст мобилизации будет снижаться. Нам достоверно известно из украинских источников, что американцы поставили условие продолжения поддержки — снижение уровня мобилизации по возрасту: 25, 23 года, 20 лет, а может быть, сразу 18 лет», — сказал Путин.

Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года. С тех пор она неоднократно ужесточалась. Категории граждан, которые попадают под нее, все время расширяются. Власти страны пытаются привлечь к участию в военных действиях максимальное количество людей, несмотря на их сопротивление.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США могут избавиться от Зеленского в течение года.

Тема:
Спецоперация
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