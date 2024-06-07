Путин: на Украине могут снизить возраст мобилизации из-за требований США

Об этом российский лидер заявил на пленарном заседании ПМЭФ-2024.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexis Sciard; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Возраст мобилизации на Украине может быть снижен по требованию США. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.
«Мы видим эту принудительную мобилизацию в Украине. Безусловно, я не сомневаюсь, возраст мобилизации будет снижаться. Нам достоверно известно из украинских источников, что американцы поставили условие продолжения поддержки — снижение уровня мобилизации по возрасту: 25, 23 года, 20 лет, а может быть, сразу 18 лет», — сказал Путин.
Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года. С тех пор она неоднократно ужесточалась. Категории граждан, которые попадают под нее, все время расширяются. Власти страны пытаются привлечь к участию в военных действиях максимальное количество людей, несмотря на их сопротивление.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США могут избавиться от Зеленского в течение года.
- 7 июн
- «Выдавливаем противника»: Путин ответил на вопрос о новой мобилизации
- 7 июн
- Патриотизм должен стать российской объединительной идеей — Путин
- 7 июн
- Путин: ускорить решение задач на СВО можно ценой потерь, а нам важнее жизни солдат
- 7 июн
- Байден объявил о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов
- 7 июн
- Путин поблагодарил бизнес за поддержку участников и ветеранов спецоперации
- 7 июн
- Авиация РФ уничтожила два украинских безэкипажных катера в Черном море
- 7 июн
- Российские войска освободили населенные пункты Парасковиевка и Уманское в ДНР
- 7 июн
- Три человека погибли при обрушении дома в Луганске после удара ВСУ
- 7 июн
- «Работа идет по плану»: как проходит восстановление освобожденных территорий ЛНР
- 7 июн
- Байден резко ответил Макрону на предложение отправить инструкторов на Украину
Читайте также
83%
0.02 96.57
0.13
Нашли ошибку?