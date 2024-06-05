Путин: США избавятся от Зеленского в течение года

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Срочная новость 23 0

У Запада есть на примете уже несколько кандидатов на его место.

Фото, видео: Reuters / Edgar Su; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2024

У Запада есть кандидаты на замену нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он предположил, что Зеленский продержится еще максимум год, а потом его просто заменят за ненадобностью, так как Запад уже сделает все то, что планировал с его помощью.

Пока же США давят на главу киевского режима с целью заставить его снизить возрастной порог для мобилизации граждан. Сейчас в стране признаны подлежащими к исполнению воинской обязанности молодые люди старше 25 лет. Однако Америка настаивает на том, что необходимо опустить планку до 18 лет.

«Администрация Штатов заставит принять руководство Украины эти решения — понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавятся. Чтобы все это сделать, мне кажется, нужен год», — сообщил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин заявил, что Россия имела право признать независимость ДНР и ЛНР.

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